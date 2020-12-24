В Камешковском районе сгорел деревянный дом. Пожар произошёл в деревне Новки. К моменту прибытия спасателей дом горел по всей площади. Была угроза распространения на соседние постройки.

В Камешковском районе сгорел деревянный дом. Пожар произошёл в деревне Новки. К моменту прибытия спасателей дом горел по всей площади. Была угроза распространения на соседние постройки. Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на другие здания и ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Тушили дом 11 человек и 4 единицы техники.