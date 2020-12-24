В Камешковском районе сгорел деревянный дом. Пожар произошёл в деревне Новки. К моменту прибытия спасателей дом горел по всей площади. Была угроза распространения на соседние постройки.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2020-v-kameshkovskom-rajone-polnostyu-vygorel-chastnyj-zhiloj-dom.html" target="_blank">В Камешковском районе полностью выгорел частный жилой дом</a> - В Камешковском районе сгорел деревянный дом. Пожар произошёл в деревне Новки. К моменту прибытия спасателей дом горел по всей площади. Была угроза распространения на соседние постройки.
[url=https://33live.ru/novosti/24-12-2020-v-kameshkovskom-rajone-polnostyu-vygorel-chastnyj-zhiloj-dom.html]В Камешковском районе полностью выгорел частный жилой дом[/url] - В Камешковском районе сгорел деревянный дом. Пожар произошёл в деревне Новки. К моменту прибытия спасателей дом горел по всей площади. Была угроза распространения на соседние постройки.