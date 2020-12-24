В 2020 году на эти цели потрачено 9,4 млн рублей.
В посёлке имени Карла Маркса Камешковского района состоялось торжественное открытие Дома культуры после капремонта.
Ранее ДК перевели на индивидуальное газовое отопление, в 2017 и 2019 годах отремонтировали крышу и отдельные. В 2018 году учреждение выиграло областной грант в размере 400 000 рублей на проект «Кино-Клуб», позволивший оснастить учреждение мебелью и аппаратурой. В 2018-2019 годах на территории Дома культуры установили металлические антивандальные ограждения, провели освещение, возвели летнюю сцену с трибунами для проведения мероприятий на открытом воздухе.
В 2020 году на 9,4 млн рублей проведён капремонт зрительного зала и сцены, центрального входа, гардероба, лестницы аварийного выхода со второго этажа. Полностью обновлён фасад здания, по периметру сделаны отмостки, отремонтировано крыльцо запасного выхода из зрительного зала, утеплён чердак, построена летняя музыкальная гостиная.
Справка:
В учреждении посёлка имени Карла Маркса работает 18 кружков и клубов по интересам, охватывающих более 250 человек - 16,5 % населения.