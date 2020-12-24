В 2020 году на эти цели потрачено 9,4 млн рублей.

В посёлке имени Карла Маркса Камешковского района состоялось торжественное открытие Дома культуры после капремонта.Ранее ДК перевели на индивидуальное газовое отопление, в 2017 и 2019 годах отремонтировали крышу и отдельные. В 2018 году учреждение выиграло областной грант в размере 400 000 рублей на проект «Кино-Клуб», позволивший оснастить учреждение мебелью и аппаратурой. В 2018-2019 годах на территории Дома культуры установили металлические антивандальные ограждения, провели освещение, возвели летнюю сцену с трибунами для проведения мероприятий на открытом воздухе.В 2020 году на 9,4 млн рублей проведён капремонт зрительного зала и сцены, центрального входа, гардероба, лестницы аварийного выхода со второго этажа. Полностью обновлён фасад здания, по периметру сделаны отмостки, отремонтировано крыльцо запасного выхода из зрительного зала, утеплён чердак, построена летняя музыкальная гостиная.Справка:В учреждении посёлка имени Карла Маркса работает 18 кружков и клубов по интересам, охватывающих более 250 человек - 16,5 % населения.