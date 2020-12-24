Женщина забрала деньги, оставленные потерпевшим у кассы в магазине.

В середине декабря в МО МВД России «Ковровский» обратился 64-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащих ему 3 500 рублей. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу после того, как посещал один из местных магазинов.Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате чего установили предполагаемую злоумышленницу.Спустя несколько дней подозреваемая, 47-летняя местная жительница была задержана и созналась в содеянном.Установлено, что фигурантка, стоявшая в очереди за потерпевшим, увидела, что последний оставил деньги у кассы, но не стала сообщать ему об этом, а забрала себе.В настоящее время в отношении ковровчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенные деньги вернули потерпевшему.