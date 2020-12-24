Мэр Москвы Сергей Собянин, как и президент России Владимир Путин, выступает за то, чтобы 31 декабря 2020 года было выходным днем. Градоначальник обратился к работодателям столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, как и президент России Владимир Путин, выступает за то, чтобы 31 декабря 2020 года было выходным днем. Градоначальник обратился к работодателям столицы.Материал дополняется.