Мэр Москвы Сергей Собянин, как и президент России Владимир Путин, выступает за то, чтобы 31 декабря 2020 года было выходным днем. Градоначальник обратился к работодателям столицы.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2020-v-moskve-31-dekabrya-obyavili-vyxodnym-dnem.html" target="_blank">В Москве 31 декабря объявили выходным днем</a> - Мэр Москвы Сергей Собянин, как и президент России Владимир Путин, выступает за то, чтобы 31 декабря 2020 года было выходным днем. Градоначальник обратился к работодателям столицы.
[url=https://33live.ru/novosti/24-12-2020-v-moskve-31-dekabrya-obyavili-vyxodnym-dnem.html]В Москве 31 декабря объявили выходным днем[/url] - Мэр Москвы Сергей Собянин, как и президент России Владимир Путин, выступает за то, чтобы 31 декабря 2020 года было выходным днем. Градоначальник обратился к работодателям столицы.