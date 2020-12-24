Злоумышленник, используя подложные документы, заключил с банком кредитный договор на приобретение земельных участков...
Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение фигуранту уголовного дела о хищении денежных средств банка в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что злоумышленник, действуя совместно с бывшим председателем правления одного из банков, заключил с данным банком кредитный договор на приобретение земельных участков, которые согласно договору, выступали в качестве залога.
С целью реализации своего умысла мужчина предоставил в банк подложные документы, содержащие сведения о его доходах. На основании указанного договора сотрудники банка перечислили на его счет 50 миллионов рублей, однако денежные средства банку возвращены не были, а имущество в залог не передано.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России по подозрению в совершении противоправного деяния задержан 33-летний мужчина.
В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Второй соучастник объявлен в международный розыск.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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