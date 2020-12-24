Таким образом, доля коронавирусных коек достигнет 20% от общей численности в системе здравоохранения области.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова, в регионе действует 1875 коек для больных коронавирусом. Из них 91% занят больными.До конца текущего года власти планируют развернуть ещё 75 мест в Радужном и 100 в Суздале. Таким образом, доля коронавирусных коек достигнет 20% от общей численности в системе здравоохранения области.«Дальнейшее расширение – это серьёзные риски», - пояснила главврач региона.Также она напомнила, что во время первой волны пандемии во Владимирской области было развёрнуто 820 коек, из которых было занято максимум 70%. На конец года их в 2 раза больше, но заполняемость регулярно превышает 90%.