По состоянию на 23 декабря укол от Covid-19 сделали уже 690 жителей региона. До конца года антитела введут 1300 владимирцам.

В январе следующего года Владимирская область получит 50 000 доз вакцины «Спутник V» для массовой иммунизации населения от ковида. Об этом 24 декабря сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Для повышения доступности прививочные пункты откроют в медучреждениях Владимира и во всех районах области.По состоянию на 23 декабря укол от Covid-19 сделали уже 690 жителей региона. До конца года антитела введут 1300 владимирцам.Напомним, что противопоказания не позволяют прививать граждан старше 60 лет.