Николай Матвеевич - неизменный участник всех социально значимых акций, культурных и памятных мероприятий.

Совет народных депутатов одобрил присвоение звания «Почетный гражданин города Владимира» участнику Великой Отечественной войны Николаю Щелконогову.В ноябре 1943 года Николай Щелконогов в 17 лет ушел на фронт. Был артиллерийским разведчиком, освобождал Белоруссию и Польшу, дошел до Берлина, где оставил свой автограф на стенах Рейхстага. Трижды был контужен. Награждён орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, многими медалями.До февраля 1956 года Николай Матвеевич служил в Вооруженных Силах, после чего много лет работал во Владимире: в объединении «Техника», в областном Совете профсоюзе. Имеет звание «Ветеран труда».После ухода на заслуженный отдых Николай Иванович ведет активную работу в городском Совете ветеранов, почти два десятка лет оставаясь ответственным секретарем этой организации. Щелконогов также является членом Совета фронтовиков при главе города Владимира, работает в составе городской Общественной палаты.Николай Матвеевич - неизменный участник всех социально значимых акций, культурных и памятных мероприятий. Он регулярно встречается с молодёжью. За активную общественную деятельность Николай Матвеевич Щелконогов в 2012 году удостоен знака отличия «За заслуги перед городом Владимиром».3 декабря Николай Матвеевич отметил 95-летие. Накануне его юбилея, в год 75-й годовщины Великой Победы глава города Андрей Шохин, председатель горсовета Николай Толбухин и лидеры владимирских общественных организаций предложили присвоить Николаю Матвеевичу Щелконогову высшую городскую награду - звание «Почетный гражданин города Владимира».(Фото: пресс-служба администрации Владимира)