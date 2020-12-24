Во Владимире уже два месяца работает "Школа молодого Блогера". Но вместе с учениками за парты сели и преподаватели. Зачем эти знания современным педагогам, и кто ведет уроки в этой школе?

Во Владимире уже два месяца работает "Школа молодого Блогера". Но вместе с учениками за парты сели и преподаватели. Зачем эти знания современным педагогам, и кто ведет уроки в этой школе?Чем отличается школьная доска от экрана смартфона? В условиях дистанционного обучения - ничем. Ольга Болотова уже тридцать лет работает школьным учителем. Наизусть помнит все сложные формулы, диаграммы и на "отлично" знает учебник математики. Но с телефоном на "вы", поэтому с 20 октября сама села за парту, как её ученики. Чтобы с ними разговаривать на одном языке. Среди домашних заданий : что такое инстраграмм, лайки, монтаж видео на телефоне.Ольга Болотова, учитель математики:- Дети достаточно продвинутые у нас сегодня. Они легко общаются в соц.сетях, для меня это было немного сложно. И по-этому, чтобы идти в ногу со временем, чтобы не отставать от своих любимых учеников, мне нужно освоить социальные сети и научится этому.Учеба "блогерству" длится два месяца, по два раза в неделю. Часто дистанционно, по скайпу. По окончанию - экзамен, все как в обычной школе. Экзаменаторы - те, кто давно оценил преимущества соцсетей. Елена Трофимова- практикующий блогер. Свой ютуб-канал завела сразу после окончания университета. На занятиях учит не только привлекать аудиторию, но и монетизировать своё творчество.Елена Трофимова:- Я прочитала свои лекции по ютубу, потому как с помощью смартфона можно создавать видео. И на второе занятие у нас получилось в стиле такого мастер-класса, когда я при слушателях в прямом эфире показала как можно из ничего прямо сейчас создать ваш первой влог, сюжет на ютуб))Такие мастер - мастер классы впервые организовал Союз журналистов Владимирской области. Это урок и детям , учителя покажут им пример, как создавать качественный контент в соцсетях.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:- Новые технологии подсказывают как можно услышать друг друга гораздо проще. Да, цифровое общество, да для кого то оно непонятно, но нам то все понятно. Мы с вами можем говорить на одном языке. Вы молодой человек, я человек достаточно взрослый уже. Что нам мешает понять друг друга используя в том числе каналы "ютуба", "инсты", "вконтакте" и прочее. Да ничего не мешает!.Такие занятия особенно актуальны в период "дистанционки". Учителя говорят - появляется еще одна возможность донести до учеников разумное , доброе , вечное.Артём Яковенко, Александр Голубев, Вести Владимир.