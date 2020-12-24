Медики уже приступили к работе в Областной клинической больнице и больницах №5 и №6 города Владимир

По решению Министерства здравоохранения РФ во Владимирскую область направлена бригада медиков Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Вечером 23 декабря медики прибыли во Владимир. В составе бригады – 14 врачей и 11 медицинских работников среднего звена. Это врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры-анестезисты.Бригаду медиков на железнодорожном вокзале встретила директор Департамента здравоохранения Елена Утемова. Глава ведомства от лица всего медицинского сообщества региона поблагодарила коллег за протянутую руку помощи и пожелала им успешной работы.Руководитель медицинской бригады – врач-терапевт Руслан Гумеров, возглавлявший ковидный госпиталь Клиники БГМУ. Это уже не первая его командировка в российские регионы. Врач помогал бороться с пандемией коллегам в Карачаево-Черкесии. Бригады башкирских медиков также помогали врачам в Амурской области, на Камчатке и даже трудились в инфекционных госпиталях ближнего зарубежья – в Абхазии и Киргизии.Сегодня башкирские медики уже приступили к работе в Областной клинической больнице и больницах №5 и №6 города Владимира, где развёрнуты специализированные койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Бригада медиков будет работать в ковидных госпиталях областного центра до 11 января включительно.Напомним, что в июне этого года медицинские специалисты из Москвы и Подмосковья по инициативе Президента РФ также оказывали профессиональную помощь владимирским коллегам в борьбе с коронавирусом.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)