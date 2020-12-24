Горожан просят проявлять бдительность и соблюдать ПДД.

По информации Управления гражданской защиты Владимира, область ждёт ухудшение погоды. Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует 25 и 26 декабря неблагоприятные погодные явления в виде метели. На дорогах появится гололедица и снежные заносы, ветер будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Прирост высоты снежного покрова ожидается на уровне 10-25 сантиметров.Горожан предупреждают, что повышаются риски возникновения происшествий, связанных с разрывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением широкоформатных конструкций и деревьев. Возрастают риски возникновения ДТП.Владимирцев просят проявлять бдительность и соблюдать ПДД.