Массовые гуляния отменили, зато на коньках кататься можно. Только за шесть дней работы каток на Пушкинском бульваре собрал 1200 человек. Напомним, ранее власти города сообщили об отмене

Массовые гуляния отменили, зато на коньках кататься можно. Только за шесть дней работы каток на Пушкинском бульваре собрал 1200 человек. Напомним, ранее власти города сообщили об отмене массовых гуляний в новогодние праздники. Связано такое решение с эпидобстановкой в городе. В качестве альтернативы гуляниям городские чиновники предложили владимирцам каток на бульваре им. Пушкина. То есть на