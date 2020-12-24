Теперь за кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

23-летний владимирец оказался возле караоке-бара, у которого он заметил нетрезвого мужчину, мирно спящего на асфальте. Рядом со спящим лежал принадлежащий ему смартфон, который и подобрал парень. Осмотрев похищенный мобильный телефон, он обнаружил, что с помощью мобильного приложения у него имеется возможность похитить чужие денежные средства с банковского счета. Реализуя преступный умысел, парень дважды осуществил перевод денег на свой расчетный счет. Вину похититель признал, но теперь за кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. Решать его судьбу предстоит Октябрьскому районному суду.(Фото:Pixabay)