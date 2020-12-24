Устраняют дефекты проезжей части. В областной столице с ноября проводится ямочный ремонт дорог. Об этом рассказали в «Центре управления городскими дорогами». На данный момент дорожники

Устраняют дефекты проезжей части. В областной столице с ноября проводится ямочный ремонт дорог. Об этом рассказали в «Центре управления городскими дорогами». На данный момент дорожники «залатали» около 200 квадратных метров дорожного покрытия, где ещё совсем недавно были ямы и колдобины. Зима – не помеха. Современные технологии позволяют заниматься ремонтом круглогодично. В холодное время года дефекты