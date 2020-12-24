Во Владимирской области завершены работы 2020 года, которые проводились на 74 объектах.

Во Владимирской области завершены работы 2020 года, которые проводились на 74 объектах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Помимо 46 основных участков дорог регионального, межмуниципального и местного значения, подрядчики привели к нормативу 22 объекта, средства на ремонт которых образовались в результате экономии при проведении конкурсных процедур.В этом году на региональных и межмуниципальных автодорогах в нормативное состояние приведено 16 объектов общей протяжённостью более 54,5 км. В частности, участок трассы М-7 «Волга» – Вольгинский – Перново вошёл в перечень объектов нацпроекта по просьбам местных жителей: дорога входила в ТОП-10 проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Протяжённость обновлённого участка составила почти 2 км, ширина проезжей части – 6,5 м. До начала ремонта вся поверхность дороги была в ямах и провалах, при производстве работ дорожники выровняли основание, уложили асфальтное покрытие площадью 11,87 тыс. кв. м, укрепили обочины,- сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.По нацпроекту также обновлены улицы в муниципальных образованиях, входящих во Владимирскую городскую агломерацию. Это Владимир, Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский и посёлок Ставрово. В частности, в Суздале и Юрьеве-Польском, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо России», отремонтировано пять и девять участков дорог соответственно.Общая протяженность отремонтированных дорог в агломерации составила 58,7 км.Отметим, общий объём финансирования дорожных мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимирской области превышает 1,3 млрд рублей, из них 1 млрд – из федерального бюджета, 234,9 млн – из областного бюджета и 79,9 млн – из местных бюджетов.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)