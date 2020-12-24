В регионе будет организовано 44 площадки для запуска пиротехники и фейерверков.

Во Владимирской области в новогодние праздничные мероприятия пройдут на 137 объектах. Из них - 37 - с массовым пребыванием детей, а 100 – для ночных гуляний.В регионе будет организовано 44 площадки для запуска пиротехники и фейерверков. Общая вместимость - более 12 000 человек. Отметим, что салюты и петарды продаются в 78 торговых точках области. Сотрудники прокуратуры и Госпожнадзора проверили 61 магазин. В 22-х надзорное ведомство выявило нарушения требований пожарной безопасности.Отдельного внимания заслуживает безопасность на водоёмах. Во время новогодних праздников её будут обеспечивать 11 сотрудников МЧС, пять плавательных средств, одно судно на воздушной подушке, семь единиц автомобильной техники, четыре снегохода, а также личный состав и техника Россоюзспаса и ВРОО «Спасатель».С 18:00 31 декабря до 9:00 11 января спасатели Владимирской области перейдут на режим повышенной готовности.