Комплекс основных работ по ликвидации экологических последствий схода грузовых вагонов в районе станции Новки-1 во Владимирской области завершен.

Комплекс основных работ по ликвидации экологических последствий схода грузовых вагонов в районе станции Новки-1 во Владимирской области завершен.С временных площадок полностью вывезен нефтезагрязненный грунт на специальные полигоны лицензированных организаций, территория временных площадок приведена в надлежащее состояние.11 декабря 2020 года в полном объеме были выполнены технические мероприятия по очистке территории 9880 м2 от разлива мазута, ранее были полностью завершены работы по подъёму и вывозу сошедших с рельсов 34 цистерн.Комиссия передвижной экологической лаборатории постоянно проводит мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Данные о проведенных работах специалисты Горьковской железной дороги предоставляют в Росприроднадзор.Также в весенне-летний период на месте разлива мазута запланированы работы по обработке грунта биопрепаратами, высадке деревьев и посеву многолетних трав.Напомним, экологическая ситуация на месте схода во Владимирской области находится на контроле в ОАО «РЖД».