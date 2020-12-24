На создание в 2021 году в нашем регионе новых «Точек роста» из федерального бюджета выделено 45,9 млн рублей.

К 1 сентября 2021 года центры образования естественно-научной и технологической направленности откроются в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах, а также в Радужном. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».С 2019 года в регионе уже создано и успешно действуют 63 «Точки роста» – центра образования цифрового и гуманитарного профилей, где ребятам предлагаются самые современные условия обучения. В центрах работают медиатеки, интернет-библиотики, компьютерные классы, тематические пространства для проектирования и обсуждения проектов. При этом Центры в территориях открываются на базе школ, расширяя возможности учащихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, а также программ дополнительного образования для практической отработки школьного материала по физике, химии и биологии.На создание в 2021 году в нашем регионе 30 новых «Точек роста» из федерального бюджета выделено 45,9 млн рублей. На эти средства будет приобретено оборудование для изучения основ роботехники, цифровые лаборатории, компьютерное и иное оборудование. В 2022-2023 годах во Владимирской области планируется создать ещё 61 «Точку роста».