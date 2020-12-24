Выставку с интересом посещают сотрудники полиции и ветераны ОВД.

В музее МО МВД России «Ковровский» Владимирской области состоялась выставка картин почетного ветерана органов внутренних дел полковника милиции в запасе Анатолия Гаврилова. Выставку посетили сотрудники, а также представители Совета ветеранов МО МВД России «Ковровский» и ОМВД России по Петушинскому району.Впервые экспозицию представили в начале октября в г. Москве на I Международном конкурсе-выставке художников-любителей. Анатолий Васильевич Гаврилов был самым старшим участником проекта и завоевал две награды: Приз зрительских симпатий I степени и Гран-при конкурса - вручение членского билета Творческого Союза Художников России.В ноябре работы ветерана в течение нескольких дней были представлены в УМВД России по Владимирской области, а также в Вязниковском районе, на родине автора.О жизненном пути и творчестве Анатолия Васильевича посетителям выставки в Коврове рассказал председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Петушинскому району майор милиции в запасе Сергей Гусаров, отметивший, что, несмотря на почтенный возраст, Анатолий Гаврилов проводит большую патриотическую работу с подрастающим поколением, часто принимает участие в проведении уроков мужества в образовательных учреждениях района, выступает перед действующими сотрудниками, публикует статьи и очерки, в том числе на военную и правоохранительную тематику.- Мы гордимся тем, что у нас есть такой талантливый ветеран, и мы имеем возможность общаться с живой легендой. Конечно, хотелось бы, чтобы эти работы, наполненные теплым настроением, светом, любовью к жизни увидели как можно больше людей, - отметил Сергей Гусаров.