. Открытие планируется на вторую половину 21 года.

Во Владимирской области создадут Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов - первое в регионе учреждение, где для них будут проходить мастер-классы и тренинги. Открытие планируется на вторую половину 21 года. Так реализуется регпроект "Современная школа" нацпроекта "Образование". Из федерального бюджета на создание центра выделено больше 10 миллионов рублей. Главная цель - непрерывное допобразование учителей региона с помощью диагностики компетенции, а также адаптация педагогов к меняющимся условиям образовательного процесса, например, обучение работы с техникой.