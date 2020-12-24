В Муроме, Владимире и Карабанове появились памятные знаки. В Киржаче местной школе присвоили имя завотделения местной больницы, который скончался от ковида.

Как сообщает редакции «АиФ Владимир» администрация Владимирской области в регионе проводится работа по увековечиванию памяти медработников, которые борются с коронавирусом.Так, средней школе №6 Киржача присвоено имя врача-патологоанатома, заведующего отделением местной райбольницы Сергея Борисовича Белкина.В Муроме установлены мемориальные знаки на доме, где проживала, и на здании Муромской горбольницы №2, где работала медсестра Надежда Викторовна Чванова.Во Владимире в память о старшей медсестре неврологического отделения №2 Ларисе Юрьевне Груздевой и её коллеге из кардиологического отделения Оксане Алексеевне Титенко на здании горбольницы №4 появился мемориальный знак.На здании ОКБ установлен памятный знак медсестре приёмного отделения Татьяне Анатольевне Котовой.На фасаде Карабановской больницы появился знак в память о заведующем Михаиле Михайловиче Савичеве.В Коврове рассматривается вопрос об увековечивании памяти Михаила Владимировича Толмачёва. Напомним, что ковровские депутаты установки в городе памятника всем врачам.