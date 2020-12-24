Во Владимирской области за сутки 24 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 183 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 183 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (49 сл. в г. Владимире, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 317 случаев заболевания (3410 сл. в г. Владимире, 2282 сл. в Гусь-Хрустальном, 1951 сл. о. Муром, 1327 сл. в Ковровском, 1144 сл. в Александровском, 1092 сл. в Петушинском, 871 сл. в Вязниковском, 805 сл. в Юрьев-Польском, 641 сл. в Кольчугинском, 619 сл. в Собинском, 563 сл. в Суздальском, 494 сл. в Гороховецком, 477 сл. в Меленковском, 407 сл. в Селивановском, 399 сл. в Камешковском, 352 сл. в Киржачском, 245 сл. в Судогодском, 238 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.