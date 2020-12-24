Количество мест для лечения ковид-пациентов во Владимирской области увеличилось до 1 875.

Впервые шесть коек для детей с коронавирусом на базе областной детской клинической больницы. По состоянию на 23 декабря в медицинских организациях региона действует 1875 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91 процент из них занят (1712), свободны – 163.Напомним,во Владимирской области за сутки 23 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 134 случая заболевания.(Фото:Pixabay)