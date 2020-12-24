Сотрудники патрульно-постовой службы полиции изъяли у фигуранта метамфетамин.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Обвиняемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в январе текущего года на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. В ходе задержания молодой человек пытался избавиться от имевшегося при нем полимерного пакетика с веществом белого цвета, бросив его на землю.Вещество было изъято и направлено на исследование, результаты которого подтвердили, что в пакетике находилось наркотическое средство метамфетамин массой 2,01 грамма.Обвиняемый пояснил, что наркотическое средство приобрели через сеть Интернет для личного потребления.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.