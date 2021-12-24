Прокуратура города Владимира провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении...

Прокуратура города Владимира провела проверку соблюдения законодательства при предоставлении земельных участков семьям, имеющим двух и более детей, в целях улучшения жилищных условий в районе жилой застройки Лунево-Сельцо областного центра.Согласно нормам законодательства, органы местного самоуправления при выделении земельных участков гражданам для строительства должны исходить из их оснащенности объектами необходимой инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, земельные участки, предоставленные городской администрацией многодетным семьям в районе Лунево-Сельцо, не были оснащены необходимой инфраструктурой.В этой связи прокурор обратился в суд с требованием обязать органы местного самоуправления обеспечить строительство к участкам дороги, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.На данный момент судом удовлетворены 10 таких исковых заявлений, еще 44 находятся в стадии рассмотрения.Вопрос защиты жилищных прав многодетных семей остается на контроле прокуратуры города до фактического исполнения судебных решений в полном объеме.Фото: https://pixabay.com/ru/