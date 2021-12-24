По состоянию на 24 декабря в медорганизациях региона действуют 1644 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 24 декабря в медорганизациях региона действуют 1644 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,8 процента из них занято (1066), свободны 578 62513 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 621 человек.За период наблюдения в области отмечено 2904 летальных случая, за сутки – 4 человека.Напомним, во Владимирской области 24 декабря зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.