Врио губернатора Александр Авдеев продлил контракты с тремя своими заместителями: Александром Ремигой, Германом Елянюшкиным и Аркадием Боцан-Харченко. Срок их действия истекал 30 ..

Врио губернатора Александр Авдеев продлил контракты с тремя своими заместителями: Александром Ремигой, Германом Елянюшкиным и Аркадием Боцан-Харченко. Срок их действия истекал 30 декабря.Все они продолжат курировать свои ведомства с приставкой врио. О сроках продления пока не сообщается.Ранее глава региона заявил, что контракт с м, на которого завели два дела о взятках, продлён не будет.