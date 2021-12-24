В 2021 году число пользователей Wink от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 105 тысяч. Основной рост пришелся на второе полугодие: количество абонентов увеличилось на

В 2021 году число пользователей Wink от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях превысило 105 тысяч. Основной рост пришелся на второе полугодие: количество абонентов увеличилось на 10 % по сравнению с началом года. Больше всего – около 40 % клиентов – смотрят контент видеоплатформы на мобильных устройствах. Wink – мультимедийный сервис, объединяющий ТВ, онлайн-кинотеатр, аудиокниги и образовательные