Дед Мороз на пожарной машине приехал к воспитанникам четырех детских домов и интернатов области....

"Дед Мороз на пожарной машине" приехал к воспитанникам четырех детских домов и интернатов области. По просьбе сотрудников областного управления МЧС он доставил детям подарки, провел утренники и преподал важный урок - о том, как безопасно встретить Новый год.Так эффектно на празднике может появиться только штатный волшебник МЧС. Он сегодня в небоевом наряде - спасает новогоднее настроение. Для ребят из Кольчугинского интерната у Деда Мороза – целый арсенал сил и средств: хороводы, загадки и, конечно, костюмы.Екатерина Мищенко, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Владимирской области:- В прошлом году у нас была акция совместная с департаментом здравоохранения. Дедушка Мороз у нас поднимался на автоколенчатом подъемнике в областную клиническую больницу. Тогда пандемия помешала пообщаться непосредственно с детьми, и общение происходило через окошко.Свет в окнах Камешковской школы-интерната горит допоздна. В этом году дистанция минимальная, дедушка детей поздравляет лично. И у него на это, как минимум, пятьсот причин. Столько подарков нужно вручить. Без помощников, конечно, никак. И в зале дежурят спасатели.- В преддверии Нового года каждому хочется верить в чудо, а чудеса случаются лишь у тех, кто в них верит. Поэтому мы, взрослые, иногда должны сотворить маленькое чудо для таких детей. Особенных детей.Чудо - то, что всего за несколько часов новогодний пожарный расчет облетел четыре города области. С сиренами и огнями – ситуация-то чрезвычайная.- С Новым годом!Время прибытия – минута в минуту. Опаздывать нельзя. Ни спасателям, ни, тем более, Деду Морозу. В том, что он существует, не терпелось убедиться малышам из Суздальского детского дома. Здесь по этому поводу устроили настоящий маскарад.- А из окон парок синий-синий!А воспитанников владимирского дома имени Карла Либкнехта дедушка попросил поскорее нарядить ёлку. И рассказал, без чего даже волшебное заклинание «Елочка, гори!» никогда не сработает.Елена Вансович, директор Владимирского детского дома им. Карла Либкнехта:- Много соблазнов возникает – что-то включить в розетку неизвестное, а как оно будет себя вести? Зажечь бенгальский огонь, например, ну что-то такое, что может быть опасно для ребенка. И наша задача – рассказать, обезопасить его от неизвестности, либо чтобы ребенок был готов к тому, что если что-то делаешь, нужно обязательно спросить взрослых, либо делать что-то совместно.Дед Мороз в эти предпраздничные дни – вообще главный помощник спасателей. Кому, если не им со Снегурочкой, можно доверить такую большую и важную работу. Объяснить детям, как встретить Новый год с огоньком, но без пожара.Дарья Давыдова. При содействии пресс-службы управления МЧС по Владимирской области