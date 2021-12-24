Изменения в бюджет внесли депутаты горсовета.

Во Владимире депутаты горсовета внесли изменения в бюджет на 2022 год. Корректировки касались финансирования строительстваВ 2021 году поступления снизились на 525 млн рублей. В 2022 году расходы уменьшили на 386 млн. В 2023 — на 462.Ранее на возведение магистрали собирались выделить в 2021 и 2022 годах по 800 млн рублей, а в 2023 году — 502. В текущем году затраты увеличивали до миллиарда, но подрядчик не смог освоить доведённые лимиты.Неделю назад врио губернатора Александр Авдеев , что магистраль строят с отставанием в год. Глава региона выезжал на место и пришёл к выводу, что дорожники лукавят, говоря о трёхмесячной задержке.Напомним, что Рпенский проезд будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.