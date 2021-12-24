Странный угон автомобиля произошел в Юрьев-Польском районе. Как сообщает УМВД области, двое мужчин 33 и 36 лет октябрьской ночью ехали по трассе на отечественной “семерке”. В дороге

Странный угон автомобиля произошел в Юрьев-Польском районе. Как сообщает УМВД области, двое мужчин 33 и 36 лет октябрьской ночью ехали по трассе на отечественной “семерке”. В дороге приятели поругались. Водитель остановился, чтобы выйти и выпустить пар. В этот момент его товарищ внезапно пересел на водительское сиденье и нажал на газ. Мужчина скрылся на машине друга