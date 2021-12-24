Новогодние праздники - всегда горячая пора для спасателей. Что такое радиус безопасности, какой он...

Новогодние праздники - всегда горячая пора для спасателей. Что такое радиус безопасности, какой он у пиротехники и где в области оборудованы специальные площадки запуска фейерверков? Об этом прямо сейчас в интервью с Юрием Арбузовым, заместителем начальника главного управления МЧС России по Владимирской области.