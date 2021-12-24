Новогодние праздники - всегда горячая пора для спасателей. Что такое радиус безопасности, какой он...
<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2021-kak-zapuskat-fejerverki-v-novogodnie-prazdniki-yurij-arbuzov-zamnachalnika-gu-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-rasskazhet-o-pravilax-bezopasnosti.html" target="_blank">Как запускать фейерверки в новогодние праздники? Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС по Владимирской области, расскажет о правилах безопасности</a> - Новогодние праздники - всегда горячая пора для спасателей. Что такое радиус безопасности, какой он...
[url=https://33live.ru/novosti/24-12-2021-kak-zapuskat-fejerverki-v-novogodnie-prazdniki-yurij-arbuzov-zamnachalnika-gu-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-rasskazhet-o-pravilax-bezopasnosti.html]Как запускать фейерверки в новогодние праздники? Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС по Владимирской области, расскажет о правилах безопасности[/url] - Новогодние праздники - всегда горячая пора для спасателей. Что такое радиус безопасности, какой он...