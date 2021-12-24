Всероссийская акция Ёлка желаний добралась до Владимирской области. Чьи желания исполнит глава...

Всероссийская акция "Ёлка желаний" добралась до Владимирской области. Чьи желания исполнит глава региона Александр Авдеев? И как присоединиться к проекту? Расскажет Любовь Клюквина.Мечты должны сбываться! Уже 3 года в России существует "Елка желаний". Старт праздничной акции дал Президент Владимир Путин. По всей стране о своих новогодних желаниях пишут дети с ограниченными возможностями, сироты, ребята из малообеспеченных семей, одинокие люди, инвалиды. К марафону добра присоединился и наш регион.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- У взрослых всегда есть возможность помочь осуществить мечту маленького ребенка. Особенно, когда у семьи, у ребенка нет такой возможности.Общее число заявок этого года - 70 тысяч. Сотни - из Владимирской области. Многие желания уже попали на ёлку в Доме дружбы. На открытках в виде шаров - мечты детей. Врио губернатора Александр Авдеев исполнит сразу 3.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Илья Сорокин 11 лет мечтает о коньках «Нордвей Джамп». Анастасия. Мечтает о роликах. 6 лет. Видимо, будущая спортсменка. Илья мечтает стать пожарным. Познакомим Илью с такой ответственной и важной профессией, как профессия спасателя-пожарного.Стать волшебником может каждый. Во Владимирской области исполнять мечты будут и главы. Городов и районов. Выбрать, кого порадовать к Новому году, можете и вы - на портале ёлкажеланий.рф. Дети ждут цифровую технику, игрушки, музыкальные инструменты, наборы для хобби, книги.Евгений Рычков, глава округа Муром:- Софья Фролова мечтает о швейной машине Janome JB3115. Вы подарите или мне сходить?- Давайте вместе!- Давайте!Встретиться со знаменитостями, побывать за кулисами цирка, стать машинистом или отправиться в путешествие. Есть и такие заявки.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Максим Карпов, мечтает побывать в Санкт-Петербурге. 13 лет Максиму.- Максим, мы тебя поздравляем и мы попробуем осуществить твою мечту!- С помощью Деда Мороза у нас всё получится.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»