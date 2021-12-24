За праздничной атмосферой и волшебным настроением – в ТЦ “Меридиан”. Здесь можно выбрать подарки на любой вкус и кошелёк. А ещё отдохнуть и повеселиться всей семьёй, без суеты и

За праздничной атмосферой и волшебным настроением – в ТЦ “Меридиан”. Здесь можно выбрать подарки на любой вкус и кошелёк. А ещё отдохнуть и повеселиться всей семьёй, без суеты и спешки. Очередной коронавирусный год подходит к концу. Пусть в нём останутся все заботы и тревоги. В Новый 2022-й берём только самое лучшее. В торговом центре можно