На фоне ситуации с коронавирусом цены на продукты в России продолжают движение вверх.

На фоне ситуации с коронавирусом цены на продукты в России продолжают движение вверх.В ближайшие месяцы в России могут заметно подорожать пшеничная мука, хлеб и масло. Соответствующими прогнозами поделились специалисты Министерства сельского хозяйства России в своем докладе для правительства.Эксперты Минсельхоза пояснили, что несмотря на снижение стоимости зерна и сырья для масла на международном рынке, производство данных продуктов становится более затратным. На фоне неутихающей пандемии коронавируса COVID-19 изготовители сталкиваются с подорожанием коммунальных и логистических услуг, которые являются составляющими стоимости товара, передаетПо расчетам ведомства, цены на продукты в России могут повыситься уже к началу февраля 2022 года. В документе указано, что у изготовителей пшеничная мука подорожает на 2,9%, а у розничных продавцов – на 3,7%. Таким образом, в магазинах мука будет стоить около 47 рублей за килограмм. Минсельхоз отмечает, что это, в свою очередь, приведет к подорожанию хлеба: на 1,9% у производителей и на 2,1% в магазинах – до порядка 43 рублей за 700 граммов, сообщает телеканал "".Цены на подсолнечное масло вырастут еще быстрее: уже ко второй половине января оно подорожает на 1%, до 93 тысяч рублей за тонну. В торговых сетях рост составит 2,2%, а цена достигнет свыше 137 рублей за килограмм, пишет .