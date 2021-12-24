Молодая гвардия Единой России исполняет мечты детей по всей области. Дан старт ежегодной акции в...

Молодая гвардия "Единой России" исполняет мечты детей по всей области. Дан старт ежегодной акции в преддверии Нового года. Чьё желание уже исполнилось, расскажем прямо сейчас.Первоклассник Дима Соловьев ходит в музыкальную школу. И мечтает научиться играть на гитаре. Чтобы это желание сбылось, Дима написал письмо Деду Морозу. Под Новый год действительно случаются чудеса. Мечту ребенка исполнили владимирские молодогвардейцы совместно с Областной палатой защиты прав пациентов. В гости к Диме пришли Дед Мороз и Снегурочка. Гостям мальчик не только прочитал стихотворение, но и спел песню.Дима:- Новый год, Новый год, елки, шарики, хлопушки, Новый год, Новый год, дискотека, серпантин!Вручение сладких подарков Диме и его сестре Лере, и, конечно, самый долгожданный сюрприз. Гитара!Дима:- Хотел петь, это мое желание и еще я хотел на гитаре научиться играть и на пианино. На пианино у меня уже получается!Павел Кутузов, руководитель регионального отделения Молодой гвардии "Единой России" подчёркивает: Диму ждёт ещё один подарок. Бесплатные уроки гитарного мастерства уже с Нового года.Павел Кутузов, руководитель регионального отделения Молодой Гвардии "Единой России":- В преддверии Нового года мы дали старт ежегодной акции - молодогвардейцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приходят к детям и дарят им своё тепло, дарят им хорошие эмоции и, конечно же, небольшие подарки.До 31-го декабря Дед Мороз и Снегурочка «Молодой гвардии» посетят двести семей во Владимирской области, чтобы самые заветные желания ребят исполнились.Мария Городская. "Вести-Владимир"