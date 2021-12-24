Просроченные рецепты остаются в силе

Положение с обеспечением льготников лекарствами во Владимирской области продолжает оставаться . По данным замдиректора департамента здравоохранения Ольги Клюевой, в аптеках региона есть лекарства как по федеральной льготе (на 45,6 млн рублей), так и по региональной (на 217,4 млн). При этом 4,8 тысяч рецептов находятся на «отсроченном обслуживании». То есть, врачи выписали препараты для лечения, но выдача по этим рецептам была отсрочена на неопределенное время. Об этом стало известно на заседании профильной рабочей группы при Законодательном Собрании Владимирской области под руководством председателя профильного комитета Сергея Бирюкова. Оно должно было стать последним, но члены группы сочли необходимым продлить работу.Как объяснить людям, что их рецепты «сгорели»? Почему они были отсрочены? Как быть людям, для кого лекарства жизненно необходимы - например, онкобольным, диабетикам? Что делать с оставшимися в аптеках препаратами, и почему они не востребованы? – руководителей облздрава буквально засыпали вопросами.Врио вице-губернатора области Константин Баранов, ранее возглавлявший облздрав, сослался на полный «раскардаш» прежней системы обеспечения льготников лекарственными препаратами. Он отметил, что на жалобы людей не отвечали с 2019 года, и даже 10 постановлений суда по этим вопросам не исполнены.Отсутствие необходимых лекарств и, наоборот, залежи невостребованных препаратов в данный момент объясняют тем, что на 2021 год не существовало единой заявки, составленной главврачами больниц, и закупали не то, что нужно в реальности. На 2022 год такая заявка составлена, - заверил Баранов. Объём закупок по этой заявке составит 700 миллионов рублей, на половину этой суммы уже подписаны договоры), а еще 700 миллионов останутся в резерве на закупки медикаментов по мере поступления новых заявок.Константин Баранов пообещал, что за новыми рецептами взамен просроченных «никто людей гонять не будет».