Завладев ювелирным изделием, злоумышленник скрылся через запасной выход. Материальный ущерб составил 2 миллиона рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящего ювелирного изделия путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что потерпевший в сети Интернет познакомился с неизвестным, с которым договорился встретиться в одном из торговых центров на Таганской улице для проведения оценки принадлежащего ему ювелирного украшения. В ходе встречи новый знакомый, под предлогом оценки стоимости кольца с драгоценным камнем, сказал, что выйдет ненадолго и вернется. Завладев ювелирным изделием, злоумышленник скрылся через запасной выход. Материальный ущерб составил 2 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в квартире одного из домов на улице Липовский парк задержали подозреваемого – 40-летнего приезжего мужчину. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенное обнаружено и изъято.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60