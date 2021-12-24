Двое злоумышленников возле одного из подъездов жилого дома подошли к мужчине, нанесли ему удары, после чего похитили сумку с личными вещами и скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в ночное время двое злоумышленников, находясь на территории микрорайона «В» в городе Троицк, возле одного из подъездов жилого дома подошли к ранее незнакомому мужчине, нанесли ему удары, после чего похитили сумку с личными вещами и скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы на территории города Троицк задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 30 и 35 лет. Со слов задержанных, похищенное имущество они выкинули.По данному факту следователем МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57