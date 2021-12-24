Перезапущенное шоу ранее планировалось выпускать под названием "Наше Поле чудес".

Шоу "Поле чудес" после перезапуска в новом формате не будут переименовывать, также проект не будет воспроизводиться на других каналах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Первого канала."Первый канал и телекомпания "ВИД" пришли к решению сохранить за шоу "Поле чудес" его историческое название, - сказали журналистам в пресс-службе. - Первый канал и телекомпания "ВИД" также договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах".Ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием "Наше Поле чудес".Вести шоу после смены производителя проекта продолжит Леонид Якубович."Мы благодарны телекомпании "ВИД" за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники "Поля чудес", а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, что для нас было важным и ценным в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования - ведь, по большому счету, играть в "Поле чудес" всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, а не просто угадать буквы и получить приз", - сказал Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ.