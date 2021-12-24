Традиционно в преддверии новогодних праздников МВД России инициирует акцию «Полицейский Дед Мороз». Во Владимире во встрече сказочного персонажа приняли участие и члены Общественного совета при региональном УМВД.

Традиционно в преддверии новогодних праздников МВД России инициирует акцию «Полицейский Дед Мороз». Любимый сказочный персонаж прибыл и во Владимирскую область.Полицейский Дед Мороз вместе с сотрудниками полиции и представителями общественного совета побывал в самых красивых местах областного центра, пообщался с жителями и гостями Владимира, личным примером напомнив пешеходам о необходимости соблюдения ПДД.Для всех мальчишек и девчонок, с нетерпением ожидающих самый волшебный праздник, Дедушка Мороз записал специальное видеопоздравление. А для того, чтобы проверить, как ребята знают правила личной безопасности, о которых регулярно напоминают сотрудники полиции и родители, Полицейский Дед Мороз предложил всем ответить на вопросы викторины.Член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Ольга Казурова рассказала Деду Морозу, какие творческие ребята живут во Владимирской области. В прошедшем году они мастерили замечательные игрушки на конкурс «Полицейский Дядя Степа» и рисовали красочные рисунки для конкурса «Мои родители работают в полиции». Дедушка пообещал, что заслуженные подарки победителям региональных этапов конкурсов обязательно будут вручены в наступающем году.Поздравление Полицейского Деда Мороза отправилось во все районы Владимирской области. Ребята вместе с сотрудниками полиции ответят на вопросы викторины и получат в подарок красочные памятки-календари с правилами безопасности, подготовленные МВД России.Полицейский Дед Мороз отправился в свое путешествие по Владимирской области.