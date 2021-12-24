Долгожданная кинопремьера. В прокат вышел фильм Последний богатырь: Посланник тьмы. Он завершает...

Долгожданная кинопремьера. В прокат вышел фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы". Он завершает сказочную эпопею. В числе первых новую сказку увидели жители Коврова.Ещё больше волшебства. Так о фильме "Последний Богатырь. Посланник тьмы" говорят актёры. Виктор Хориняк, исполнитель роли Ивана Найдёнова - сына Ильи Муромца, подчёркивает: картина для всех станет невероятным приключением. Сказка совсем рядом. За поворотом.Виктор Хориняк, исполнитель роли Ивана Найдёнова:- Я думал, все будет как-то по-простому. Но у нас в московском блоке просто невероятное количество волшебства. Причем, от всех героев - и от добрых, и от злых! Потому что все как будто сконцентрировано, значит, напрягаются, чтобы помочь Ивану вновь.Накануне премьеры в ряде российских городов прошли специальные показы. Одними из первых картину посмотрели и в Коврове. Продолжения здесь ждали с нетерпением.Марина Черных, управляющий смены:- У нас заранее посетители звонили, интересовались, когда выйдет в прокат, в каком зале, какие места… Фильм выходит в прокат в самом большом зале, где тепло, уютно, то есть зритель может погрузиться в сам фильм.В основе фильма - русские сказки и былины. И размах поистине голливудский. Сюжет финальной части "Последнего богатыря" разворачивается и в сказочном Белогорье, и в современной Москве. Баба Яга здесь ездит на такси, а Кощей Бессмертный быстрее всех осваивает технологии мегаполиса. Ивану же предстоит пройти новый квест. Лицом к лицу он встретится с таинственным Чёрным богатырём.Карина Шмакова, зритель (Ковров):- Хочется сказки какой-то, волшебства, чего-то такого! Вот поэтому люди и идут на такие фильмы.- Кто вам из героев понравился?- Там вообще очень много героев. Но самый, наверное, запоминающийся Иван. Он такой главный на то и есть, чтобы запомниться!Фильм с пометкой 6+, а это значит, что на него можно пойти всей семьёй. В новогодние праздники времени для этого будет предостаточно. Спецэффекты, неожиданные повороты сюжета, захватывающий экшен. И, как обычно - "сказка ложь, да в ней намёк".Вера Куликова, Александр Голубев. «Вести-Владимир»