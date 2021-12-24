На сей раз сумма составила 150 тысяч рублей.

На завели второе уголовное дело о взятке. Подробности рассказали в Следкоме.По версии следствия, с июля по ноябрь текущего года за общее покровительство и попустительство по службе замгубернатора получил через посредников от директора одного из учреждений незаконное вознаграждение в размере более 150 тысяч рублей.Интересно, что чиновник отказался давать показания по делу, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Напомним, что он арестован. В СИЗО госслужащий пробудет минимум до 14 января.Ранее редакция «33Live.Ru» , что ему вменяют получение мзды на сумму 600 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается.