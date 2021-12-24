В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин затронул важную тему, касающуюся пенсий.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин затронул важную тему, касающуюся пенсий.Президент России призвал правительство индексировать эти социальные выплаты по уровню фактической инфляции. Он заявил, что чиновники должны будут сделать все для этого. В частности, Владимир Путин отметил, что денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов исиловых структур в следующем году будут проиндексированы.Также ранее глава государства сказал в беседе с журналистами, что размер пенсий и социальных выплат в стране будет повышен. Таким образом Владимир Путин ответил на вопрос представителя СМИ о социальных расходах иобязательствах государства в условиях пандемии коронавируса.Как писали "Дни.ру", российский лидер обнадежил, что новый бюджет страны является социально-ориентированным. Он объяснил, что пенсии и пособия вырастут, в том числе, – за счет повышенияминимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.Кроме того, Владимир Путин, что спад отечественной экономики из-за пандемии COVID-19 составил 3%. Вместе с тем он отметил, что в борьбе с ковидом наша страна оказалась более подготовленной, чем другие страны. По словам президента, восстановление экономики происходит быстрыми темпами.