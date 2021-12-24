В России в 2022 году произойдет резкий и ощутимый скачок цен на жилую недвижимость. Таким прогнозом поделилсягенеральный директор ООО Альянс Сергей Бакин. По словам предпринимателя, цены ..

В России в 2022 году произойдет резкий и ощутимый скачок цен на жилую недвижимость. Таким прогнозом поделилсягенеральный директор ООО "Альянс" Сергей Бакин.По словам предпринимателя, цены взлетят сразу на 15-20%. Бакин пояснил, что таким образом рынок отреагирует на сильное подорожание стройматериалов: бизнесмен отметил, что металл подорожал на 270%, древесина – на 200%, а некоторые виды сырья и компонентов и вовсе прибавили 300% стоимости, передает телеканал "".