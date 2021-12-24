Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления об изменении регламентов предоставления госуслуг по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города. Решение принято для упрощения получения таких услуг.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления об изменении регламентов предоставления госуслуг по приватизации, деприватизации, обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города. Решение принято для упрощения получения таких услуг.Объединенные услуги можно получить как в центрах "Мои документы", так и в электронном виде. Появилась возможность подать через портал mos.ru заявление и необходимые документы, получить информацию о ходе предоставления услуги, узнать результат.На все вопросы горожан ответят по телефону "горячей линии" или на видеоконсультации Департамента городского имущества. Для этого в каталоге услуг нужно выбрать сервис "Запись на прием в центры госуслуг и ведомства", указать "Департамент городского имущества города Москвы", выбрать онлайн-консультацию, дату и время.В указанный день в электронной почте появится ссылка на видеосервис. При возникновении вопросов можно воспользоваться инструкцией на портале mos.ru.Новые регламенты вступят в силу в течение 2022 года. Этими услугами, в том числе в электронном виде, ежегодно будут пользоваться около 40 тысяч человек.