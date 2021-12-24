Поп-звезда поработал у печи. Солист группы Руки Вверх побывал в Гусь-Хрустальном и посетил...

Поп-звезда поработал у печи. Солист группы "Руки Вверх" побывал в Гусь-Хрустальном и посетил местный хрустальный завод.Сергей Жуков посмотрел коллекцию раритетов производства, познакомился с алмазчиками, выдувальщиками и, вдохновившись, попробовал сам создать хрустальную фигуру. Мастера отмечают, певец оказался толковым и старательным учеником. Добавим, что Сергей Жуков вместе с семьей также заехал в Суздаль.