В квартире по месту жительства задержанного на улице Малыгина проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято 302 свертка, общей массой более 268 граммов...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО на территории Лосиноостровского района г. Москвы задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции около дома на улице Малыгина задержали 40-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте запрещенных средств. При личном досмотре у задержанного обнаружен и изъят 21 сверток с порошкообразным веществом, общей массой около 40 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метадон.В квартире по месту жительства задержанного на улице Малыгина проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято еще 302 свертка, общей массой более 268 граммов. Проведенное исследование части изъятого показало, что в составе также содержится наркотическое средство – метадон.Установлено, что ранее злоумышленник незаконно приобрел наркотик с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29