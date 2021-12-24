В течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена полицейскими...

«22 декабря в ОМВД России по району Замоскворечье обратился мужчина с заявлением о полученных травмах в результате конфликта в баре. Он рассказал, что сделал замечание посетителям, после чего один из них несколько раз его ударил и скрылся.В течение нескольких часов личность подозреваемого была установлена полицейскими. Как выяснилось, он успел вылететь в город Краснодар.В те же сутки, при содействии сотрудников Линейного отделения в аэропорту Краснодара, мужчина 1990 года рождения задержан и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел в г. Москве.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс - служба ГУ МВД России по г. Москве.