Сразу два новых световых арт-объекта украсили в этом году центр Владимира - пятиметровая Жар-птица...

Сразу два новых световых арт-объекта украсили в этом году центр Владимира - пятиметровая Жар-птица и шестиметровый лев, символ города. Такой подарок владимирцам в рамках совместного проекта с мэрией сделала компания «Дау Изолан». Как жители города отреагировали на новогоднее чудо, смотрите в нашем репортаже.Пятиметровая Жар-птица переливается огоньками 40 000 светодиодов и освещает вход в сквер «Липки». Размах ее крыльев - более 3,5 метров. Ограждение усыпано рубиновыми яблоками, за которыми птица отправляется по ночам, когда Владимир засыпает. Эту новогоднюю сказку подарила городу компания «Дау Изолан». Елена и ее дочка Алиса специально приехали из Юрьевца, чтобы посмотреть на жар-птицу.Елена Макарова, жительница мкр. Юрьевец г. Владимира:- Новая Жар-птица очень нам понравилась, прямо как из сказки. Читаем сказки русские народные, конечно же. Есть сказка про жар-птицу. Мы ее знаем, этого героя.Образ выбран не случайно. В русских сказках жар-птица олицетворяет свет, счастье и волшебство. Инсталляция - авторский проект команды компании «Дау Изолан». Вместе с дизайнерами работали над эскизами, а умельцы из Гусь-Хрустального помогли воплотить их в жизнь. В мире нет второй такой жар-птицы! Это уникальный арт-объект.Сергей Аникин, генеральный директор компании «Дау Изолан»:- Нам бы хотелось, чтобы у детей была возможность соприкоснуться со сказкой. А у взрослых - вернуться на какое-то время назад в свое детство. Жар-птица - это символ успеха, исполнения желаний. В это нелегкое время нам бы хотелось, чтобы люди смогли получить заряд позитива, хороших эмоций, оставить весь негатив в 2021 году.На Соборной площади засиял шестиметровый лев - символ города. Его украшают 7500 светодиодных огней. Арт-объект стал вторым подарком Владимиру в рамках совместного проекта с городской администрацией.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Праздник к нам приходит! Причем в этом году он приходит к нам с двумя новыми арт-объектами. Искренне хотел бы выразить благодарность компании «Дау Изолан» и ее руководителям - генеральному директору Сергею Аникину, президенту Михаилу Царфину за то, что они - настоящие патриоты нашего города!«Дау Изолан» в течение года реализует обширную благотворительную программу: помогает школам и городской больнице №2, поддерживает женскую баскетбольную команду ВлГУ. Компания давно дружит с Лухтоновской школой-интернатом. В этом году там построили новую многофункциональную уличную площадку для баскетбола и волейбола. Ее открытие запланировано на весну 2022 года.Кристина Иванова. «Вести-Владимир»